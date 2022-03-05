Дорожные службы Тюменской области готовы к новому строительному сезону на 70%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дорожные службы Тюменской области на 70% подготовлены к началу строительного сезона. Предприятия завозят щебень и битум, ведут ремонт оборудования, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В ДРСУ-1 АО "ТОДЭП" завезли 70 тыс. тонн щебня и около 3 тыс. тонн битума. Эти запасы обеспечат работу двух асфальтобетонных заводов на два месяца. Поставки продолжаются.

"Предварительный план на этот сезон - выпустить 107 тысяч тонн асфальта. Это я говорю по уже заключенным контрактам. Как правило, в течение сезона объемы растут в связи с увеличением количества объектов и заказов", - говорит главный инженер ДРСУ-1 Валерий Шифрин.

Ремонт и строительство дорог в Тюменской области — это сезонные работы. Горячий асфальт по технологии можно укладывать только при положительных температурах. По опыту прошлых лет подходящие условия наступят во второй половине апреля.

"Основная часть контрактов, заключенных для реализации планов национального проекта "Безопасные качественные дороги", предусматривает проведение работ на объектах с 20 апреля по 15 октября. В этом году в рамках нацпроекта также отремонтируем два моста в Тюмени", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

В рамках всех программ в Тюменской области в 2022 г. будет отремонтировано и построено около 600 км автомобильных дорог.