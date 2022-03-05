В Тюмени пройдут областные соревнования по спортивной аэробике

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Областные чемпионат и первенство по спортивной аэробике пройдут в тюменском спорткомплексе "Муромец" (ул. Торговая, 2) 7 и 8 марта.

На них заявились спортсмены из Тюмени, Тобольска, Заводоуковска Нижневартовска, Нефтеюганска и Тюменского района, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Соревнования проводятся в дисциплинах: индивидуальная программа (мужчины и женщины), смешанные пары, смешанные трио, группа-5, АэроДенс-8, АэроСтеп-8.

Как сообщают организаторы, по окончании областных соревнований 9 марта пройдет первенство УФО, участие в котором примут спортсмены из Тюмени, Екатеринбурга, Заводоуковска, Ирбита, Челябинска, Магнитогорска, Сургута, Нижневартовска, Нефтеюганска, Югорска, Салехарда, Свердловской области и Тюменского района.