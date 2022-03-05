В Тюменской области все начатые жилищные проекты доведут до полной готовности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители застройщиков в Тюменской области намерены все начатые жилищные проекты довести до готовности. Подрядные организации подтвердили выполнение взятых на себя контрактных обязательств в полном объеме. Производители строительных материалов не снижают объемов производимой продукции.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Заместитель губернатора Сергей Шустов и начальник Главного управления строительства Павел Перевалов встретились с представителями застройщиков, крупных подрядчиков, работающих по госконтрактам и производителей стройматериалов. Итогом встречи стало создание рабочей группы по устойчивому развитию сфер строительства и транспорта Тюменской области.

"Помимо сотрудников Главного управления строительства в неё вошли эксперты. В ходе взаимодействия мы получаем прямые сигналы предприятий о возникающих в работе трудностях. Обсуждаем с экспертами, вырабатываем и реализуем доступные нам решения. Стараемся помочь в любой ситуации. Как и всегда, работаем сообща", - сказал Павел Перевалов.

Стоит отметить, что несмотря на имеющиеся негативные факторы, связанные с введением санкций, строительная сфера в регионе работает стабильно. Темпы ввода жилья в Тюменской области в 2022 году выше показателей 2021 года. На 1 марта введено 174,8 тыс. кв. метров жилья. Это на 176 % выше объемов ввода за аналогичный период прошлого года.

За первые два месяца тюменские строители ввели в эксплуатацию в многоквартирных домах 89,9 тыс. кв. метров, что в пять раз превышает цифры 2021 года. По строительству ИЖС данные примерно сопоставимы с прошлогодними— за два месяца введено почти 85 тыс. кв. метров жилья.

Напомним, в 2021 году планировалось построить 1,56 млн кв. метров, но застройщики перевыполнили план, введя в эксплуатацию 1,706 млн кв. метров жилой площади.

Анжела Лебедева