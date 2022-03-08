Александр Моор поздравил жительниц региона с Международным женским днем

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Представительницы прекрасного пола обладают уникальными качествами, умеют совмещать невозможное, все успевают и реализуют себя в совершенно разных сферах и ипостасях.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жительниц региона с Международным женским днем!

"В нашей стране этот весенний праздник стал символом женственности. Он наполнен яркими красками, комплиментами, позитивными эмоциями и воплощает все, что ценно в женщинах: доброту и нежность, очарование и красоту… Бесценна и достойна восхищения ваша материнская миссия. Вы дарите жизнь и любовь детям. Ваша поддержка и забота вдохновляют", - обратился к тюменским женщинам глава региона.

Александр Моор пожелал тюменкам здоровья и благополучия, внимания и исполнения желаний, радости и отличного настроения.

Евгений Бабенко