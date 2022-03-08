Владимир Нефедьев: решение о спецоперации на Украине - стратегически верное

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Решение о проведении спецоперации на Украине, принятое президентом РФ Владимиром Путиным - непростое, трудное, но необходимое и стратегически верное.

Такое мнение высказал заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев, комментируя текущую геополитическую ситуацию.

"Это нужно было сделать для того, чтобы прекратить геноцид братских народов, проживающих на Украине, в ДНР и ЛНР, для обеспечения безопасности наших границ, для того, чтобы у наших детей и внуков было будущее. Поэтому специальная операция, которая сегодня проводится, необходима", - уверен Владимир Нефедьев.

Евгений Бабенко