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США признали наличие биолабораторий с возбудителями чумы и сибирской язвы на Украине

Политика, 17:57 09 марта 2022

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США официально признали наличие американских биологических лабораторий на Украине. Вашингтон опасается, что Россия получит контроль над ними. С таким заявлением выступила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, пишет "Интерфакс".

"На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы обеспокоены, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы не допустить попадания к российским силам материалов биологических исследований", — сказала она.

Ранее Минобороны России заявило, что на территории Украины Пентагон развернул 30 биолабораторий, которые работали с возбудителями опасных инфекций: чумой, сибирской язвой, бруцеллезом, дифтерией, сальмонеллезой, дизентерией.

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# Донбасс , инфекции

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