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В Тюменской области ежедневно ведется мониторинг по 11 основным позициям социально значимых товаров

Экономика, 20:07 09 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По 11 основным позициям социально значимых товаров ведется мониторинг продовольственных запасов в Тюменской области ежедневно с 26 февраля. Об этом заявила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

"В целом ситуация на потребительском рынке стабильная, - сообщила она. - Продукция по основным товарным группам без сбоев отгружается в магазины. При существующем спросе запасы составляют до 20 дней по бакалее, мясу, рыбе, молоку длительного хранения, до 60 дней - по консервированной продукции".

Товарные запасы стабильно пополняются, логистические цепочки не нарушены, подчеркнула Мария Трофимова. На территории региона представлены все крупные федеральные торговые сети, стабильно работают два распределительных центра, а также предприятия оптового звена.

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# Мария Трофимова , продукты питания

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