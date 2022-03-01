Заводоуковцы предложат варианты благоустройства Центральной площади для победы во всероссийском конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Заводоуковске стартовал прием предложений от горожан по вариантам благоустройства Центральной площади с прилегающими улицами Вокзальной и Береговой для участия во всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений. Заявки принимают до 23 марта.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе Заводоуковского городского округа, муниципалитет уже участвовал в таком конкурсе в 2020 году и выиграл 167 млн рублей на благоустройство Центрального парка, к которому и прилегает Центральная площадь.

| Фото: пресс-служб Заводоуковского городского округа | Фото: пресс-служб Заводоуковского городского округа

В 2022 году горожанам предложили выбрать одну из пяти локаций для благоустройства: площадь, два сквера, пешеходный бульвар и свой вариант. Центральная площадь набрала 554 голоса из 1 тыс. 224 поступивших.

Сейчас заводоуковцы должны решить, что расположить на выбранном ими пространстве. Свои варианты можно направить по электронному адресу: komitet_gkp@mail.ru с пометкой "предложения о мероприятиях на конкурс", в официальные группы в соцсетях либо оставить в ящиках для предложений в зданиях администрации городского округа, школы искусств, МФЦ "Мои документы" и Дворца культуры. Также можно высказать свои идеи в электронной анкете.

Напомним, муниципалитеты Тюменской области ежегодно становятся победителями всероссийского конкурса создания комфортной городской среды для малых городов и исторических поселений.

Инна Кондрашкина