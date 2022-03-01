Финансовый эксперт Светлана Самойлова: не торопитесь брать кредиты, лучше поднакопите

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стоит ли сейчас брать кредиты, в том числе потребительские, прокомментировала финансовый эксперт Светлана Самойлова в эфире программы "Вечерний хэштег" телеканала "Тюменское время".

"Сейчас, конечно же, лучше исключить все кредиты. Во-первых, из-за возросших ставок, во-вторых, из-за плавающих доходов у населения. Если вы можете, то лучше поднакопите", — считает эксперт.

Светлана Самойлова призвала отложить взятие кредита хотя бы на месяц.

"Не торопитесь. Возможно, будет еще снижение по стоимости недвижимости, но небольшое", — отметила она.