Жительница Тюменской области делала покупки по чужой банковской карте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

За покупки на 6 тыс. 500 рублей жительница Тобольского района расплатилась чужой банковской картой. Потерявшей карту тоболячке поступили смс об оплате продуктов и алкоголя, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастная 41-летняя жительница с. Абалак. Женщина рассказала полицейским, что приехала в Тобольск по личным делам и на улице нашла чужую банковскую карту с бесконтактным способом оплаты.

Решив воспользоваться случаем, подозреваемая стала расплачиваться найденной картой за покупки. Задержанная вину признала. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с банковского счета".