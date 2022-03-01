Тюменец вынес из соседней квартиры золото на 700 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Тюмени украл ювелирные изделия на сумму около 700 тысяч рублей, сообщает отдел полиции № 1 УМВД России.

Местная жительница 1984 года рождения обратилась в полицию с заявлением о краже. Она рассказала, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия. Тюменка обнаружила пропажу, когда решила подобрать украшения к венчанию, но ящик комода, в котором хранились драгоценности, оказался пуст. По ее словам, следов взлома не было. Чтобы поймать преступника, тюменка попросила своего гражданского мужа установить веб-камеру в надежде на то, что вор вернется на место преступления. Несколько дней наблюдений не дали результата, и женщина обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что пострадавшая часто уезжает в турпоездки и оставляет ключи от квартиры друзьям и родственникам. В ходе следствия выяснилось, что вором оказался ранее неоднократно судимый 37-летний сосед заявительницы. Мужчину задержали. Он признался в преступлении. Тюменец рассказал, что женщина попросила его забрать из квартиры ее вещи и привезти их. Среди вещей оказались ключи от входной двери, которые злоумышленник оставил себе. Спустя пару дней мужчина проник в квартиру и забрал 26 золотых украшений. В течение двух месяцев он сдавал драгоценности в ломбард, а вырученные деньги тратил на личные нужды.

Полицейские изъяли у мужчины ключи. Часть похищенного он выкупил из ломбардов и вернул пострадавшей. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Кража". Его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.