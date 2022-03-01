Тюменские неработающие пенсионеры получат в марте увеличенную пенсию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсию за март 2022 г. неработающие пенсионеры Тюменской области получат в размере, установленном после проведения индексации на 8,6%. У каждого пенсионера прибавка после индексации индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, сообщает региональное отделение ПФР.

Индексация проходила в два этапа. С 1 января пенсии были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля, по поручению президента России в соответствии с федеральным законом, дополнительно проиндексированы до 8,6%. Это выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата составила 8,4%.

Узнать точный размер своей пенсии, установленный после индексации, можно в личном кабинете на сайте ПФР или на портале "Госуслуги". Для этого необходимо сформировать справку о назначенных пенсиях и социальных выплат.