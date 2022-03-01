Почти 1,7 млрд рублей бюджетных кредитов выделено Тюменской области на инфраструктурные проекты

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Тюменской области в 2022 году будет направлено 1 млрд 690 млн 295 тыс. рублей бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты. Соответствующее решение принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Эти средства федеральной поддержки, по словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, выдаются регионам на реализацию инфраструктурных проектов. "Речь идет о развитии самых разных отраслей, - пояснил он. - Жилье, объекты культурного назначения, ЖКХ, организации и предприятия систем здравоохранения, образования, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт, общественное питание, розничная торговля, организации досуга и отдыха".

Регионам выдаются кредиты на 15 лет по ставке 3% годовых. Между субъектами федерации распределено 135,9 млрд рублей.

Александр Ремезков уточнил, что объем кредитов распределен пропорционально численности населения регионов с использованием коэффициента общей долговой нагрузки, учитывающего объем госдолга субъекта федерации на начало 2022 года, и коэффициента стоимости фиксированного набора товаров и услуг в регионе к среднему по России.

