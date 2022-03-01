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Александр Моор поздравил с юбилеем областной Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов

Политика, 14:46 12 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С 35-летием областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов тюменцев глава региона Александр Моор 12 марта.

Губернатор пожелал ветеранам здоровья, счастья, добра и благополучия. "Ваши опыт, мудрость, ответственность и крепкое плечо - это серьезная сила, - отметил он. - Она помогает эффективно решать задачи по повышению качества жизни людей старшего поколения, их вовлечения в активную общественную жизнь региона".

Александр Моор напомнил также и о бесценной помощи ветеранов правоохранительных органов в патриотическом воспитании молодежи.

Добавим, что за 35 лет в ветеранскую организацию Тюменской области вступили более 325 тыс. человек.

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# Александр Моор , поздравление

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