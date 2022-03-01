Западные санкции не скажутся на состоянии бюджета Тюменской области

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С тюменским областным бюджетом не произойдет никаких фундаментальных изменений на фоне санкций. Такую точку зрения в эфире телеканала "Тюменское время" высказал член комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Алексей Салмин.

"Скорее всего, мы недополучим каких-то денег. Но это будет выравниваться тем, что у нас стоимость нефти высокая, - пояснил он. – Примерно треть регионального бюджета формируется за счет налога на прибыль добывающих компаний, которые работают на севере. Около 5% получаем, благодаря нашей Уватской нефти".

Алексей Салмин уточнил, что бюджет РФ формируется исходя из стоимости нефти 42 доллара за баррель. А цена нефти сейчас на мировом рынке значительно выше. "Сверхприбыль создает нам некую подушку, - подчеркнул он. - По ощущениям и по прогнозам наших финансовых властей, ничего фундаментального с региональным бюджетом не произойдет".