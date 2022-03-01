Жители Тюменской области могут взять кредитные каникулы на ипотеку до 3 млн рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Параметры займов для обращения граждан за кредитными каникулами назвало правительство Российской Федерации 14 марта.

Каникулы распространяются на займы, выданные до 1 марта 2022 года, льготный период обслуживания займа можно получить на срок от одного до шести месяцев. Решение принято для поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций.

По потребительским кредитам установлены лимиты в 300 тыс. рублей для физлиц, 350 тыс. для ИП, 100 тыс. по кредитным картам и 700 тыс. по автокредитам.

По ипотечным кредитам установлены лимиты в 6 млн рублей для Москвы, 4 млн для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальнего Востока, 3 млн рублей для остальных регионов России.

По условиям программы, заемщики имеют право обратиться за кредитными каникулами до 30 сентября 2022 года при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.