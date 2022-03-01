Нижнетавдинец украл у знакомого электролобзик и шуруповерт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Житель села Нижняя Тавда обратился в дежурную часть районной полиции и заявил, что у него украли электроинструменты, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали односельчанина потерпевшего. Ранее судимый 35-летний мужчина признался в преступлении. Он рассказал, что мужчины распивали алкоголь в гостях у потерпевшего. Когда хозяин дома уснул, злоумышленник похитил электролобзик и шуруповерт общей стоимостью более шести тысяч рублей. При обыске квартиры обвиняемого сотрудники полиции нашли похищенные электроприборы и вернули их законному владельцу.

В отношении мужчины завели уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит два года лишения свободы. Подозреваемому нельзя покидать населенный пункт.