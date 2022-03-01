Тюменские и ямальские депутаты предложили давать жилье инвалидам независимо от статуса малоимущих

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Предоставление жилья инвалидам, проживающим в аварийных домах и квартирах, не должно зависеть от наличия или отсутствия у них статуса малоимущих. С таким предложением депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа обратились к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову и министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Иреку Файзуллину.

Сейчас, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы, инвалиды, проживающие в домах и квартирах, признанных непригодными для проживания и не подлежащими реконструкции ремонту, имеют право на внеочередное предоставление жилья на условиях договора социального найма. Однако оно полагается только малоимущим гражданам. Кроме того, законодательством не установлены особые (с учетом доступности) условия по предоставлению жилья инвалидам и членам их семей. Этот вопрос, по словам председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольги Швецовой, актуален не только для Ямала, но и для Тюменской области.

"Создание безбарьерной среды входит в число приоритетов государственной политики, и это не только доступность объектов в сферах здравоохранения, культуры, образования, соцзащиты, но и возможность беспрепятственно зайти и выйти из своей квартиры, подъезда, дома", - пояснила она.

Обращение ямальских депутатов будет рассмотрено на очередном заседании Тюменской областной думы.