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Тюменца задержали с двумя граммами гашиша

Происшествия, 16:14 14 марта 2022

скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Безработный ранее несудимый 32-летний житель Тюмени задержан на ул. Хабаровской с 2 гр. гашиша. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств", сообщает региональное УМВД.

Полицейским он рассказал, что приобрел наркотики через интернет для личного использования. а убегал от них, попутно выбросив в снег сотовый телефон и комок пластилина, потому что осознавала вину.

Санкция статьи, инкриминируемой задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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# наркотики , УМВД России по Тюменской области

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