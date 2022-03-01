Тюменца задержали с двумя граммами гашиша

скриншот видео УМВД России по Тюменской области скриншот видео УМВД России по Тюменской области

Безработный ранее несудимый 32-летний житель Тюмени задержан на ул. Хабаровской с 2 гр. гашиша. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение наркотических средств", сообщает региональное УМВД.

Полицейским он рассказал, что приобрел наркотики через интернет для личного использования. а убегал от них, попутно выбросив в снег сотовый телефон и комок пластилина, потому что осознавала вину.

Санкция статьи, инкриминируемой задержанному, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.