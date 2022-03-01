В Тюмени строительство школы в Ново-Патрушево завершится в 2023 году

Фото из телеграм-канала Ивана Квитки Фото из телеграм-канала Ивана Квитки

Строительство новой школы в жилом массиве Ново-Патрушево осмотрел в ходе недавней рабочей поездки по Тюмени депутат Госдумы РФ Иван Квитка. Об этом парламентарий рассказал в своем телеграм-канале.

Школа рассчитана на 1 тыс. 200 детей. Проектом предусмотрены три блока, в которых будут расположены учебные классы для школьников разных возрастов, столовая на 600 посадочных мест, актовый и спортивный залы, библиотека, отметил депутат.

"Сейчас в Тюмени ведется масштабное строительство жилых массивов. Для комфорта молодых семей с детьми создаются все условия. Возводятся детские сады и школы, поликлиники и другие объекты социальной инфраструктуры", - подчеркнул Иван Квитка.

Возведение объекта планируется завершить уже в 2023 году.

Евгений Бабенко