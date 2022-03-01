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Владимир Якушев: регионы должны быть полностью готовы к весенним паводкам и пожароопасному периоду

Политика, 14:46 15 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Риски возникновения в 2022 году чрезвычайных ситуаций природного характера обсудил с губернаторами Уральского федерального округа полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

По словам полпреда, руководство регионов и муниципалитетов, а также оперативные службы должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации, связанной с паводками и природными пожарами.

"Нужно обеспечить бесперебойную работу систем оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, предусмотреть необходимое количество личного состава и техники спасательных формирований, - подчеркнул Владимир Якушев. - Добиться чёткой отработки на местах алгоритмов взаимодействия органов власти всех уровней".

На совещании, сообщает пресс-служба полпреда, было отмечено, что в 2021 году период весеннего паводка прошел без превышения пределов средних многолетних значений. В четырёх регионах во время половодья было подтоплено 64 придомовых территории, 10 низководных мостов и семь участков автодорог. Органами власти были своевременно спланированы и реализованы все необходимые превентивные меры.

Пожароопасный сезон, напротив, выдался сложным и напряжённым. На землях лесного фонда зарегистрировано 4 тыс. 300 природных пожаров, их площадь превысила 350 тыс. гектаров, материальный ущерб составил 3,6 млрд рублей.

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# Владимир Якушев , паводок , пожары

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