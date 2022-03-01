В Тюмени стрелки сразятся в меткости

| Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени

В пулевой стрельбе посоревнуются в рамках спартакиады сотрудники органов местного самоуправления Тюмени. Соревнования пройдут в тюменском спортивно-стрелковом клубе ДОСААФ 19 марта.

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, участникам предстоит сразиться в меткости, стреляя из пневматической винтовки из положения сидя с опорой локтей на стол. Дистанция - 10 метров.

Победителя определят по наибольшей сумме очков, набранных пятью участниками команды. Результат соревнований войдет в общекомандный зачет спартакиады. В рамках спартакиады спортсменам предстоит соперничество в 12 различных видах спорта.