"Союз десантников" Тюменской области поддерживает действия президента и Российской армии

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменское отделение "Союза десантников" России как и все жители Тюменской области полностью поддерживает действия президента и Вооруженных сил РФ, сообщил председатель организации Григорий Григорьев.

"Мы провели собрание совета и единогласно приняли решение о поддержке спецоперации на Донбассе, потому что являемся резервом Верховного главнокомандующего и считаем, что эта спецоперация необходима", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

15 марта на самую высокую точку моста Влюбленных в Тюмени установили флаг со знаком "Z" в поддержку российских военных, которые участвуют в специальной операции на территории Украины. "Это народный порыв. Жители города подсказали нам проведение такой акции. Именно в этом месте мы проводим уже не первое мероприятие в поддержку нашего флота, армии и решения президента о проведении военной операции на территории Украины. Теракт, который произошел в Донецкой республике 14 марта, еще раз показал правильность решения президента. К сожалению, сегодня идет война с мирными гражданами на Донбассе и в Луганске, в целом на Украине. Сегодня мы высказываемся в поддержку наших солдат, которые героически погибают, жертвуя жизнями ради российского и украинского народов. Важно, чтобы с нашей стороны исходило то, что мы здесь вместе и едины", — сказал руководитель регионального исполкома ОНФ Роман Чуйко.

Заместитель председателя комитета Тюменской областной думы по социальной политике Глеб Трубин, комментируя проведение специальной военной операции на Украине, отметил, что времена бывают разные, и иногда приходит время сложных решений. "Задачи, поставленные президентом России, будут обязательно выполнены, и придет мир и спокойствие. А сейчас надо много работать, делать то, что от нас зависит, и помнить, что величие нашей страны находится в наших руках", - сказал он.

Российская армия четко достигает поставленных целей по демилитаризации Украины. С начала проведения специальной военной операции уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1 тыс. 306 танков и других боевых бронированных машин, 127 реактивных систем залпового огня, 471 орудие полевой артиллерии и 1 тыс. 54 единицы специальной военной автомобильной техники.

Русские военнослужащие обеспечивают безопасное и мирное будущее России и Донбасса. О подвигах некоторых из них рассказали в Минобороны. В Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил госнаграды отличившимся при проведении специальной военной операции: медаль "Золотая Звезда", Орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

Звание Героя Российской Федерации было присвоено командиру танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны старшему лейтенанту Антону Старостину. Во время захвата переправы через реку Днепр экипаж танка под его руководством в числе первых ворвался на мост и обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала.

Утром 25 февраля противник силами танкового батальона предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Старостина в бою с превосходящими силами врага уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и до 30 солдат противника, получил существенный урон и не смог с ходу прорваться к переправе. В ходе боя танк под командованием офицера был атакован ПТУР Javelin, в результате чего старший лейтенант получил контузию, однако из боя не вышел. Экипаж под его руководством убедился в исправности техники, после чего метким огнем уничтожил еще два танка противника. Действия старшего лейтенанта Старостина позволили не допустить прорыва противника, обеспечив выполнение задачи подразделения по удержанию моста.

Рядовой Андрей Чернышев, разведчик – наводчик группы специального назначения отряда специального назначения 45-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Воздушно-десантных войск, награжден Орденом Мужества. 24 февраля он участвовал в захвате стратегически важного объекта. Чернышев проявил мужество, отвагу и самоотверженность, прикрывая своих сослуживцев при проведении разведывательных действий, в то время как противник всеми возможными силами оказал ожесточенное сопротивление. В ходе боестолкновения 25 февраля рядовой получил пулевые ранения, но из боя не вышел. Несмотря на ожесточенное сопротивление противника, стратегически важный аэродром со стороны западной части столицы был захвачен и удержан.

Медали "За отвагу" получили две девушки-военнослужащие медицинской службы – прапорщик Екатерина Иванова и лейтенант Мария Мирошниченко. Иванова 28 февраля в районе населенного пункта Чуповка под ураганным перекрестным огнем оказывала помощь раненным солдатам и офицерам. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих, а при оказании медицинской помощи одному из бойцов, закрыла собой военнослужащего и получила при этом осколочное ранение. Мирошниченко в том же бою спасла жизнь четырем военным и тоже получила осколочное ранение.

Инна Кондрашкина