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Wildberries построит крупный логистический комплекс в Тюменской области

Губернатор, 12:57 17 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Крупный логистический комплекс международного уровня построит в Тюменской области компания Wildberries. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава субъекта отметил, что соглашение о намерениях строительства Центра обеспечения торговли с компанией Wildberries уже подписано. В проект инвестор намерен вложить 8 млрд рублей, в результате создадут 5 тыс. новых рабочих мест.

"Правительство области окажет всю необходимую консультационную помощь. Поддержим, как говорят в таких случаях, и словом, и делом", - написал Александр Моор.

Он подчеркнул, что Wildberries является крупной международной интернет-площадкой, где продается буквально все: от одежды и обуви до электроники и товаров для дома.

"Тюменская область заинтересована в сотрудничестве с такими компаниями. Логистический комплекс будет сдан к 2024 году", - добавил губернатор.

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# Александр Моор , логистический центр , торговля

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