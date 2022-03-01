Тюменка Виктория Сливко победила в мега-масс-старте Кубка СБР

| Фото: Союза биатлонистов России | Фото: Союза биатлонистов России

Тюменка Виктория Сливко одержала победу в мега-масс-старте на Кубке Союза биатлонистов России, проходившем в Уфе. Спортсменка прошла дистанцию без единого промаха, сообщает школа олимпийского резерва Луизы Носковой.

Второй к финишу пришла россиянка Лариса Куклина, которая также не совершила ни одного неточного выстрела. Она отстала от лидера на 9,5 секунд. Замкнула тройку сильнейших еще одна россиянка Ирина Казакевич, допустившая два промаха.