  • 18 марта 202218.03.2022пятница
  • USD104,8012
    EUR115,9311
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Учащиеся Тюменской области посоревнуются в баскетболе и вольной борьбе

Спорт, 17:47 18 марта 2022

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Баскетболом и вольной борьбой продолжится XXV спартакиада учащихся Тюменской области 18-20 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Баскетбольные матчи стартуют с зональных соревнований для группы муниципальных районов в селах Казанское, Омутинское, Упорово и в Нижней Тавде.

В зачет спартакиады также войдет первенство области по вольной борьбе. На голышмановском стадионе "Центральный" будут соревноваться юноши и девушки 2005-2006 и 2007-2009 годов рождения в различных весовых категориях.

Бороться за награды соберутся более 200 спортсменов из 14 субъектов области. Соревнования стартуют 19 марта в 10 часов, финальные встречи состоятся 20 марта в 10 часов, награждение запланировано на 13 часов.

По итогам первенства будет проведен отбор спортсменов для участия в соревнованиях второго этапа XI летней спартакиады учащихся России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спартакиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 18.03.2022Лучшие каратисты УФО соберутся в Тюмени
17:47 18.03.2022Учащиеся Тюменской области посоревнуются в баскетболе и вольной борьбе
15:37 18.03.2022Лыжный переход "Свой маршрут" совершат юноши и девушки из Армизонского района
11:27 18.03.2022Тюмень примет чемпионат России по биатлону