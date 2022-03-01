Учащиеся Тюменской области посоревнуются в баскетболе и вольной борьбе

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Баскетболом и вольной борьбой продолжится XXV спартакиада учащихся Тюменской области 18-20 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Баскетбольные матчи стартуют с зональных соревнований для группы муниципальных районов в селах Казанское, Омутинское, Упорово и в Нижней Тавде.

В зачет спартакиады также войдет первенство области по вольной борьбе. На голышмановском стадионе "Центральный" будут соревноваться юноши и девушки 2005-2006 и 2007-2009 годов рождения в различных весовых категориях.

Бороться за награды соберутся более 200 спортсменов из 14 субъектов области. Соревнования стартуют 19 марта в 10 часов, финальные встречи состоятся 20 марта в 10 часов, награждение запланировано на 13 часов.

По итогам первенства будет проведен отбор спортсменов для участия в соревнованиях второго этапа XI летней спартакиады учащихся России.