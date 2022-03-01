Российское правительство направит в регионы 40 миллиардов рублей на поддержку занятости

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

40 млрд рублей направит правительство РФ на поддержку занятости населения в регионах. Об этом заявил председатель кабмина Михаил Мишустин в Telegram-канале 17 марта.

"Одна из приоритетных задач правительства – помочь людям справиться со сложившейся ситуацией на рынке труда. Более 25,5 миллиардов рублей будет направлено на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места", - отметил он.

На реализацию региональных программ занятости предусмотрено свыше 7 млрд рублей. Сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Почти 6 млрд рублей получат НКО на проведение переобучающих курсов. Это позволит людям получить востребованные навыки или открыть свое дело.

Напомним, в Тюменской области почти в пять раз сократилось число безработных по сравнению с началом 2021 года. Вводимые Западом санкции и закрытие некоторых предприятий в Тюменской области не привели к росту числа безработных.