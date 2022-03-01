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Рамизя Юсупова: российские военные на Украине проявляют мужество и героизм

Политика, 16:37 17 марта 2022

личный архив Рамизи Юсуповой | Фото: личный архив Рамизи Юсуповой

Российские военные на Украине проявляют мужество и героизм. После завершения спецоперации нужно проводить встречи школьников и участников боевых действий, потому что они – герои, считает директор Муллашинской школы Тюменского района Рамизя Юсупова.

Она отметила, что в коллективе все поддерживают президента и Российскую армию: "Мы помогаем нашей родине каждый на своем месте. Мы – в школе – учим детей без искажения истории, общаемся на классных часах, проводим патриотические мероприятия. Я считаю, что после завершения спецоперации нужно проводить встречи школьников и участников боевых действий, потому что они – герои!".

Проводимая в Донбассе спецоперация по защите жителей ДНР и ЛНР – своевременное и верное решение президента России. Если не сейчас, могли бы опоздать, подчеркнула директор школы.

Рамизя Юсупова рассказала, что на этой небольшой сельской территории живут люди с поистине большим сердцем, отзывчивые и откликающиеся на чужую беду. Коллектив школы, включая педагогический состав, уборщиц, работников кухни и службы охраны, собрали для беженцев с Донбасса гуманитарную помощь: подготовили новое постельное белье, вещи, продукты и предметы первой необходимости. Сейчас работники школы по собственной инициативе начали сбор денежных средств.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , Муллаши , спецоперация , Тюменский район , школа

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