Почти 850 тысяч рублей алиментов задолжала жительница Тюменской области своей дочери

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Восемь месяцев лишения свободы условно получила жительница Казанского района, задолжавшая своей дочери алименты на 844 тыс. 907 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, у женщины есть девятилетняя дочь. По решению Казанского районного суда в 2014 году подсудимая должна была платить на своего ребенка алименты. В 2021 году женщина за неуплату была привлечена к административной ответственности.

Однако и после этого она свои обязанности не исполняла и нарушала решение суда. Женщина не работала и в центр занятости не обращалась. В суде свою вину она признала. Опекун девочки сообщила, что мать лишена родительских прав, никакой помощи девочке не оказывает и не общается с ней.