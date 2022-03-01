Почти 850 тысяч рублей алиментов задолжала жительница Тюменской области своей дочери
Восемь месяцев лишения свободы условно получила жительница Казанского района, задолжавшая своей дочери алименты на 844 тыс. 907 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Как следует из материалов дела, у женщины есть девятилетняя дочь. По решению Казанского районного суда в 2014 году подсудимая должна была платить на своего ребенка алименты. В 2021 году женщина за неуплату была привлечена к административной ответственности.
Однако и после этого она свои обязанности не исполняла и нарушала решение суда. Женщина не работала и в центр занятости не обращалась. В суде свою вину она признала. Опекун девочки сообщила, что мать лишена родительских прав, никакой помощи девочке не оказывает и не общается с ней.