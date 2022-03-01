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Игорь Сапрыкин: экономика России пойдет вверх, но впереди большая работа

Политика, 17:36 18 марта 2022

личный архив Игоря Сапрыкина | Фото: личный архив Игоря Сапрыкина

Пришло время вкладывать в свой народ, в свое производство. За 50 лет Китай из аграрного рисового придатка Европы и Америки качественно шагнул на первое место по развитию экономики в мире. Значит, и у нас получится, считает председатель региональной организации "Российского союза ветеранов Афганистана" Игорь Сапрыкин.

"Сейчас такой шаг предстоит сделать России. Нужно снизить банковские проценты на кредиты под развитие производства. Наши люди умные и умеют работать, но проценты должны быть по силам не только большому, но и среднему бизнесу", - подчеркнул он.

Игорь Сапрыкин уверен, что впереди Россию ждет большая работа, реформирование началось, пойдет вверх и экономика.

Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения России. Глава государства постановил главам регионов принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности.

18 марта Тюменская областная дума приняла важный для региона закон, который обеспечит устойчивость экономики. Документ позволяет в сложной экономической ситуации менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов, а также дает возможность при необходимости выплачивать подрядчикам авансы.

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , Игорь Сапрыкин

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