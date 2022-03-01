Мастер по маникюру и пиццамейкер: каким профессиям учат тюменских школьников

| Фото: группа "Центр опережающей профессиональной подготовки" ВКонтакте | Фото: группа "Центр опережающей профессиональной подготовки" ВКонтакте

Освоить навыки бариста, пиццамейкера, мастера маникюра и других профессий предлагают ученикам 6–11 классов в Центре опережающей профессиональной подготовки в Тюмени. Обучение — бесплатное.

Ученица лицея №81 Дарья Ореховская два года увлекается дизайном ногтей. Девочка училась по роликам на ютубе, а когда узнала, что есть такие курсы, то записалась. По мнению Дарьи, лучше, когда опытный мастер лично объясняет, как выполнить тот или иной дизайн.

Программа Центра опережающей профессиональной подготовки рассчитана на 5,5 тысячи человек, пишет "Вслух.ру".