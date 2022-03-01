  • 19 марта 202219.03.2022суббота
  • USD103,9524
    EUR114,3996
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мастер по маникюру и пиццамейкер: каким профессиям учат тюменских школьников

Экономика, 11:52 19 марта 2022

группа "Центр опережающей профессиональной подготовки" ВКонтакте | Фото: группа "Центр опережающей профессиональной подготовки" ВКонтакте

Освоить навыки бариста, пиццамейкера, мастера маникюра и других профессий предлагают ученикам 6–11 классов в Центре опережающей профессиональной подготовки в Тюмени. Обучение — бесплатное.

Ученица лицея №81 Дарья Ореховская два года увлекается дизайном ногтей. Девочка училась по роликам на ютубе, а когда узнала, что есть такие курсы, то записалась. По мнению Дарьи, лучше, когда опытный мастер лично объясняет, как выполнить тот или иной дизайн.

Программа Центра опережающей профессиональной подготовки рассчитана на 5,5 тысячи человек, пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# обучение , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:52 19.03.2022Мастер по маникюру и пиццамейкер: каким профессиям учат тюменских школьников
19:00 18.03.2022"Газпром нефть" собрала в Тюмени поставщиков и производителей отечественного оборудования
14:30 18.03.2022В Тюменской области работает региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики
13:55 18.03.2022Новую стекловаренную печь тюменский "Стеклотех" проектирует с учетом российских комплектующих