Спасатели приехали к тюменке, чтобы снять кольцо

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кольцо с пальца тюменке помогли снять сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Тюмени ночью 21 марта.

Вызов поступил из дома по ул. Широтной в 0 часов 43 минуты. "Девушка не могла снять кольцо с пальца самостоятельно. Изделие аккуратно срезали, сохранив палец", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Он добавил, что случаи, когда приходится освобождать пальцы от колец, неоднократные, сотрудники ТОСЭР умеют работать в таких ситуациях.

Инна Пахомова