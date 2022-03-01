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Спасатели приехали к тюменке, чтобы снять кольцо

Происшествия, 11:12 21 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кольцо с пальца тюменке помогли снять сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования в Тюмени ночью 21 марта.

Вызов поступил из дома по ул. Широтной в 0 часов 43 минуты. "Девушка не могла снять кольцо с пальца самостоятельно. Изделие аккуратно срезали, сохранив палец", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления поисково-спасательных работ Тюменской областной службы экстренного реагирования Евгений Булкин.

Он добавил, что случаи, когда приходится освобождать пальцы от колец, неоднократные, сотрудники ТОСЭР умеют работать в таких ситуациях.

Инна Пахомова

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# спасатели , ТОСЭР

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