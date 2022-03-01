Более четверти миллиарда получит Тюменская область в 2022 году на поддержку рынка труда и обучение работников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более четверти миллиарда рублей бюджетных ассигнований получит Тюменская область из резервного фонда правительства на поддержку рынка труда в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

265 млн 767,5 тыс. межбюджетных трансфертов направят для софинансирования мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда и более 71 млн 960 тыс. рублей на реализацию региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

"Сейчас многие иностранные компании объявили о приостановке или закрытии бизнеса. И главная задача – не допускать, чтобы люди остались без работы. Помочь тем, кто ее уже потерял", - отметил Михаил Мишустин на заседании правительства.