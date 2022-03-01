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ФСБ пресекла деятельность ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками в Тюмени

Происшествия, 15:20 21 марта 2022

фото: пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области

Мошенническую схему по выводу из федеральной собственности и хищению земельных участков в Тюмени и в пригороде выявили сотрудники РУФСБ России по Тюменской области совместно с региональным управлением МВД. Ущерб федеральному бюджету оценивается в 60 млн рублей.

Махинациями с госсобственностью занималась организованная преступная группа из пяти человек, среди которых бывшие сотрудники межрегионального управления Росимущества в Тюменской области, ХМАО-Югре, ЯНАО.

Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, они сфальсифицировали основания для передачи в долгосрочную аренду одной из коммерческих организаций с последующим выкупом земельного участка площадью 97000 кв. м, находящегося на балансе Росимущества.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на возмещение ущерба, обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме, превышающей 30 млн рублей", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

По данному факту Следственный отдел СУ СКРФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении четверых участников преступной группы избрана мера пресечения – заключение под стражу, один помещен под домашний арест.

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# РУФСБ России по Тюменской области , финансовые махинации

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