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Юниоры представят Тюменскую область на первенстве России по мини-лапте

Спорт, 09:16 23 марта 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Спортсмены Тюменской области отправились на первенство России по мини-лапте, которое пройдет в Смоленске с 24 по 29 марта, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и допобразования.

Чтобы попасть на всероссийские старты, юниоры 2005-2007 годов рождения детско-юношеской спортивной школы Тюменского района победили в региональном первенстве. Второе место заняли ребята из Ярковского района, третье – команда центра физкультурной и спортивной работы "Олимпия – 2" из Тюмени. Среди девушек победу одержала дружина из Бердюжского района, серебро взяли лаптистки детско-юношеской спортивной школы Тюменского района, бронза досталась команде центра физкультурной и спортивной работы "Олимпия – 3".

В первенстве России по мини-лапте среди юниоров и юниорок тюменским спортсменам конкуренцию составят команды из Москвы, Свердловска, Краснодара, Ярославля и других городов.

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# мини-лапта

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