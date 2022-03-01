Молодого тюменца отправили под арест по подозрению в угоне нескольких автомобилей

| Фото: tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

18-летнего тюменца отправили под арест по подозрению в угоне нескольких автомобилей. Возбуждены два уголовных дела по ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)" и ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

При обследовании дворов на ул. Станционной инспекторы полка ДПС ГИБДД обнаружили брошенный автомобиль ВАЗ-2109 без колес. Из замка зажигания были вырваны провода. "Полицейские установили владельца машины и сообщили, что его транспортное средство похищено. Осмотрев "Ладу", мужчина обнаружил, что из машины пропали комплект колес, три покрышки и аккумуляторная батарея. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей", — рассказали в полиции.

В это же время в полицию поступили заявления об угоне автомобиля ВАЗ-2104, а также попытке угона ВАЗ-2105. Угнать "пятерку" злоумышленнику помешала рулевая блокировка, но из машины пропала акустическая система.

Был задержан ранее судимый молодой человек 2003 года рождения. Он рассказал следователю, что решил развлечь товарищей и покататься по ночному городу. Полицейские установили причастность юноши к обоим угонам и попытке угона. Злоумышленник признался, что большую часть похищенного имущества сдал в комиссионный магазин.

Сейчас подозреваемый находится под арестом. Устанавливается лица, возможно также причастные к совершению данных преступлений.