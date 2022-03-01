Тюменка сдала чужую квартиру в субаренду

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мошенница пыталась сдать в аренду чужую квартиру и украла 18 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Жительница Тюмени 1998 г. р. призналась, что сняла квартиру и решила на этом заработать. Для получения дополнительного дохода выставила объявление о сдаче квартиры в интернете, представилась хозяйкой. На информацию откликнулась пострадавшая, осмотрела квартиру, заключила договор, внесла предоплату и получила ключи. Женщины условились, что потерпевшая въедет через неделю. В назначенное время она пришла по указанному адресу, но ключи к замку не подошли. Когда лжеарендодатель не ответил на звонки, потерпевшая обратилась в полицию.

Против обвиняемой возбудили уголовное дело по ст. "Мошенничество". Тюменке грозят штраф или обязательные работы, арест или лишение свободы.