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Корепанов прокомментировал принятые в Тюменской области допмеры поддержки бизнеса и граждан

Политика, 13:31 24 марта 2022

admtyumen.ru

Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов прокомментировал принятые на заседании думы изменения в закон об областном бюджете по перераспределению средств, в зависимости от ситуации.

"Этим законом мы позволяем правительству оперативно вносить изменения в бюджетную роспись, чтобы не собираться каждый раз на заседание думы, - пояснил он. - Тем более, что заседания проводятся один раз в месяц, и впереди - каникулы".

Этим же законом депутаты предусмотрели возможность правительства оказать помощь неработающим пенсионерам в размере 2 тыс. рублей. Правительству также разрешено выдавать бюджетные кредиты по ставке в 2-3 раза ниже коммерческих.

"Если реализуется какой–то новый проект, то эта ставка может быть примерно 8%, а если речь идет о системообразующем предприятии - около 11%", - отметил Сергей Корепанов.

Председатель Тюменской областной думы напомнил, что закон, принятый облдумой 24 марта, продолжает линию, обозначенную на внеочередном заседании 18 марта, на котором был рассмотрен вопрос о дополнительных мерах по устойчивому социально-экономическому развитию Тюменской области.

"В частности, на том заседании мы приняли ряд решений, связанных с тем, что заказчик в лице государственных органов власти и исполнитель контракта по договоренности могут вносить изменения в контракт и по срокам и по цене контрактов, - рассказал он. – Важно, что этим законом предусмотрена возможность до 90% стоимости этого контракта профинансировать авансом из бюджетных средств".

Борис Олейник

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# бюджет , облдума , Сергей Корепанов

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