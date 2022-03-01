Тюменские депутаты проанализировали работу Счетной палаты в 2021 году

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Нарушения бухгалтерской отчетности и учета на общую сумму около 75 млн рублей выявили в ходе проверок сотрудники тюменской Счетной палаты в 2021 году. Об этом депутатам на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию городской думы сообщил руководитель ведомства Владимир Казанцев.

По результатам проведенных за отчетный период проверок составлено три протокола об административных правонарушениях, 27 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности

Владимир Казанцев отметил, что выявленные нарушения не наносят прямого ущерба бюджету Тюмени, однако в соответствии с действующим законодательством данные бухгалтерской отчетности должны давать объективное представление о текущем финансовом положении и движении денежных средств.

"Так, в сфере строительства, благоустройства и капитального ремонта в первую очередь следует уделить особое внимание качеству принимаемой проектной документации, - подчеркнул он. – Проект может различаться в графической и сметной частях, что ведет к нарушению начальной стоимости контрактов и нерациональному планированию бюджетных средств".

Дальнейшей судьбой выявленных Счетной палатой нарушений поинтересовался депутат Дмитрий Елагин. Владимир Казанцев уточнил, что по результатам контрольного мероприятия составляется отчет, а на его основании – представление, направляемое субъекту проверки. В нем указывается на проблемные моменты, которые необходимо устранить.

Заместитель главы Тюмени Андрей Пилипчук добавил, что администрация города берет на контроль всю поступающую от Счетной палаты информацию. "Изучаются причины, приведшие к нарушению, а также рассматриваются возможные меры к его устранению, - рассказал он. – Все ситуации также регулярно рассматриваются на совместных с палатой семинарах".

Владимир Казанцев особо подчеркнул важность взаимодействия Счетной палаты с депутатским корпусом и администрацией города. "Народные избранники всегда активны в этом вопросе. Поскольку находятся ближе к жителям и видят "болевые точки". Их предложения и замечания мы учитываем и включаем в план работы, в этом залог успеха", - добавил руководитель ведомства.

Председатель постоянной комиссии по экономическому развитию Иван Романчук, комментируя доклад руководителя Счетной палаты, отметил высокую эффективность работы ведомства. "Благодаря грамотному и тесному сотрудничеству с администрацией города количество нарушений ежегодно снижается, что ведет к более рациональному и эффективному расходованию бюджетных средств", - считает он.

Николай Ступников