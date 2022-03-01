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Девять берез, пять сосен и осину вырубили в Ялуторовске черные лесорубы

Происшествия, 17:42 24 марта 2022

admtyumen.ru/ogv_ru/ | Фото: admtyumen.ru/ogv_ru/

Более 13 кубических метров древесины незаконно вырубили в Ялуторовском лесничестве, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Нарушение выявили 21 марта, когда сотрудники лесничества и прокуратуры патрулировали территорию. Они выяснили, что вырубили девять берез, одну осину и пять сосен. Сумма ущерба составила 173 тыс. 689 рублей. Лесорубов поймали.

За незаконную вырубку леса нарушителей ждет штраф, принудительные работы, лишение свободы на срок до семи лет. Решение примет суд. Также виновные лица должны добровольно или принудительно возместить ущерб.

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# незаконная рубка , охрана лесов

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