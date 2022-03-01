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Александр Васильев: Россия защищает не только Донбасс, но и будущее всего мира

Политика, 17:32 24 марта 2022

из личного Архива Александра Васильева | Фото: из личного Архива Александра Васильева

Россия сейчас на передовой, защищает не только Донбасс и свое будущее, но и всего несогласного с политикой США и НАТО мира, считает директор детско-юношеской спортивной школы Ишимского района Александр Васильев.

Он отметил, что Североатлантический альянс, возглавляемый США, ведет исключительно агрессивную политику. Силы НАТО стоят вплотную к российским границам, это не раз подчеркивали президент и министр обороны России.

"Со спецоперацией выступили своевременно, другого пути не было, все договорные инструменты были использованы, пошли на крайнюю меру, чтобы защитить народ Донбасса, интересы и суверенитет нашей страны", - подчеркнул Александр Васильев.

Ранее РИА Новости написала со ссылкой на китайскую газету Global Times, что Вашингтон "разыгрывает шоу", продвигая гегемонию под видом "демократии".

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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