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Выбрать и оплатить салон красоты можно будет через мобильное приложение, разработанное компанией из Тюмени

Экономика, 17:21 25 марта 2022

ИА "Тюменская линия"

Салон красоты, фитнес-центр, массажные и маникюрные салоны можно будет выбрать и оплатить через мобильное приложение "Lusya services", разработанное тюменской компанией "Миллион".

Lusya Services – это сервис будущего, сообщает пресс-служба Тюменского технопарка, резидентом которого компания "Миллион" стала совсем недавно.

"Это платформа, где две стороны взаимодействуют друг с другом напрямую, чтобы покупать или продавать услуги", - отмечено в сообщении пресс-службы технопарка.

Владельцы бизнеса сферы услуг (салоны красоты, парикмахерские, фитнес-центры, массажные и маникюрные салоны и др.) бесплатно оформляют свой контент на платформе, предоставляя тем самым потенциальным клиентам возможность выбора и оплаты их услуг через мобильное приложение. Клиент выбирает заведение, специалиста, время посещения, услугу и оплачивает ее.

"Наше мобильное приложение является первым маркетплейсом в сфере услуг, в перспективе оно способно заменить администратора, что имеет большое значение при формировании себестоимости конечного продукта", - рассказывает руководитель компании "Миллион" Павел Давыдовский.

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# безопасность , мобильное приложение , услуги

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