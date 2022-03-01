Сергей Махнёв: детей с Донбасса в наших школах принимают тепло

| Фото: патриот-тюмень.рф | Фото: патриот-тюмень.рф

Детей Донбасса в школах России встречают тепло, они без труда вливаются в коллектив. Об этом рассказал председатель союза ветеранов Афганистана Восточного округа Тюмени Сергей Махнёв. Информацию об этом он получил напрямую от российских родственников людей, приехавших с Украины.

Он сообщил, что сейчас по делам находится на севере Тюменской области.

"Здесь все поддерживают спецоперацию, говорят, что давно пора было поставить украинских нацистов на место. Те же, кому удается выйти на связь с украинской родней, рассказывают, что когда речь заходит о происходящем на Украине событиях или действиях российской армии, жители Украины сразу прерывают разговор, потому что боятся. Они живут на подконтрольной территории, где все прослушивается, а за простой обмен информацией в их стране можно лишиться головы", - отметил ветеран боевых действий.

Сергей Махнев согласился с мнением постпреда РФ при ООН Василия Небензи, что обвинения в адрес России в использовании химического и биологического оружия невообразимы. Но вполне допустил провокации со стороны Украины и США в этом вопросе.

Инна Кондрашкина