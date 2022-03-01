Около миллиарда рублей вложат в строительство многопрофильного медицинского центра в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

О планах строительства в Тюмени к 2024 году многопрофильного медцентра сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Глава региона подписал соответствующее соглашение с международной группой компаний "Медскан", в сеть которой входят 37 клиник в десяти регионах России, а также филиал израильского университетского госпиталя Hadassah Medical Moscow в международном медицинском кластере в Сколково.

"Объем инвестиций в тюменский проект составит около одного миллиарда рублей. В результате его реализации будет создано порядка 250 рабочих мест. Мы окажем инвестору всю необходимую поддержку. Создание еще одной современной клиники будет способствовать укреплению здоровья и повышению качества жизни наших земляков", - отметил Александр Моор.

Также губернатор добавил, важность того, что, несмотря на антироссийские санкции, наша страна в целом и Тюменская область в частности остаются привлекательными для добросовестного и ответственного международного бизнеса.