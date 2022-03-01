Тюменские волейболисты примут команду из Грозного

| Фото: Волейбольный клуб «Тюмень» | Фото: Волейбольный клуб «Тюмень»

Волейбольный клуб "Тюмень" на своей площадке встретится со спортсменами из Грозного 26 и 27 марта. Очередные матчи пройдут в рамках финала за 9-16 места чемпионата российской высшей лиги "А".

Для сибиряков они станут заключительными домашними поединками в сезоне, сообщает пресс-служба команды. В турнирной таблице тюменцы располагаются на 13-й строчке, у команды 10 побед.

"Грозный" находится на 16-ой позиции, в его активе – четыре победы. Ранее оппоненты встречались на площадке команды из Грозного. В первом поединке сильнее оказались тюменцы – 3:1. А во втором хозяева взяли реванш с таким же счетом.

Матчи стартуют 26 марта в 16 часов в комплексе "Академия спорта, трансляции будут доступны на Youtube-канале "VolleyRu".