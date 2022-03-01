Владимир Якушев: природоохранные проекты будут продолжены в условиях санкций

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Несмотря на внешнее давление, необходимо продолжать реализацию природоохранных проектов. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на заседании комиссии Государственного Совета России по направлению "Экология и природные ресурсы".

Участники заседания обсудили обеспечение экологической безопасности страны в условиях внешних санкций, в том числе, реализацию нацпроекта "Экология". Особое внимание было уделено сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ликвидации несанкционированных свалок.

"В сложившихся условиях решение ряда вопросов по охране окружающей среды на правительственном уровне переносится на более поздний срок. Но это не означает, что можно прекратить работу в регионах, - подчеркнул в своем выступлении Владимир Якушев. - Необходимо качественно и в срок завершить начатые экологические проекты и, не сбавляя темп, достигать целей, которые поставил президент России".