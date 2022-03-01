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Иван Квитка: проезд в электричках для детей от 5 до 7 лет может стать бесплатным

Политика, 12:19 27 марта 2022

Фото из телеграм-канала Ивана Квитки

Билеты на проезд в электричках для детей в возрасте от 5 до 7 лет могут стать бесплатными - соответствующий законопроект внесла в Госдуму партия "Единая Россия".

Сейчас проезд детей с 5 до 7 лет в поездах пригородного сообщения оплачивается частично, причем эта льгота предусмотрена только нормами региональных нормативных актов.

Новый закон предоставит пассажирам право бесплатно провозить детей в электричках в возрасте до 7 лет включительно, по аналогии с городским транспортом.

В Тюменской области эта дополнительная мера поддержки коснётся более 73 тысяч детей, сообщает в своем телеграм-канале депутат Госдумы РФ от нашего региона Иван Квитка.

Евгений Бабенко

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# Иван Квитка , электричка

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