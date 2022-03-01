В ялуторовском селе открыли современную начальную школу

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Заводопетровская начальная школа в Ялуторовском районе празднует новоселье 28 марта. После каникул ученики сели за парты в новом здании. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"С этого дня ученикам из Заводопетровского больше не нужно ездить в соседний населенный пункт. До четвертого класса занятия будут проходить в родном селе", - написал глава региона.

Учебное заведение небольшое: всего четыре кабинета для занятий, универсальный спортзал, буфет. При этом школа отвечает всем современным требованиям. Классы оснащены индивидуальными партами и компьютерами. Ее будут посещать 22 ученика. В новом здании также предусмотрено дошкольное отделение на 20 мест. Общая площадь - 608 кв. м.

Сейчас в Тюменской области ведется строительство семи школ, четыре будут сданы в 2022 году.