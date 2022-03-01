  • 28 марта 202228.03.2022понедельник
  • USD95,6618
    EUR105,2662
  • В Тюмени 0..2 С 7 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В ялуторовском селе открыли современную начальную школу

Губернатор, 16:08 28 марта 2022

ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Заводопетровская начальная школа в Ялуторовском районе празднует новоселье 28 марта. После каникул ученики сели за парты в новом здании. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"С этого дня ученикам из Заводопетровского больше не нужно ездить в соседний населенный пункт. До четвертого класса занятия будут проходить в родном селе", - написал глава региона.

Учебное заведение небольшое: всего четыре кабинета для занятий, универсальный спортзал, буфет. При этом школа отвечает всем современным требованиям. Классы оснащены индивидуальными партами и компьютерами. Ее будут посещать 22 ученика. В новом здании также предусмотрено дошкольное отделение на 20 мест. Общая площадь - 608 кв. м.

Сейчас в Тюменской области ведется строительство семи школ, четыре будут сданы в 2022 году.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , строительство школ , ученики , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:08 28.03.2022В ялуторовском селе открыли современную начальную школу
14:33 27.03.2022Александр Моор: тюменские росгвардейцы ведут непримиримую борьбу с национализмом, преступностью и терроризмом
09:53 27.03.2022В Международный день театра Александр Моор отметил достижения тюменских театральных коллективов
14:16 25.03.2022Более 340 миллионов рублей будет направлено для предотвращения роста безработицы в Тюменской области