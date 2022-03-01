Гражданин Киргизии незаконно въезжал в Россию четыре раза

| Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Фото: Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

30-летнего гражданина Кыргызской Республики осудили за незаконный въезд в Россию, сообщает прокуратура Тюменской области.

Казанский районный суд Тюменской области вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который совершил четыре преступления по статье "Пересечение Государственной границы РФ иностранным гражданином, въезд которому в РФ не разрешен". Из материалов уголовного дела следует, что за нарушение миграционного законодательства иностранца депортировали из России. Его уведомили, что он не может въехать в страну до марта 2021 года. Обвиняемый, находясь у себя на родине, сменил имя и фамилию и с июля 2017 года по июль 2019 года четыре раза незаконно въезжал в Россию через пункты пропуска в Петухово Курганской области и Казанском районе Тюменской области.

В феврале 2022 года мужчину задержали в Ноябрьске и по решению суда заключили под стражу. Суд назначил подсудимому 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.