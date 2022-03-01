Чемпионат России по биатлону в Тюмени - в режиме онлайн

Стать зрителями Чемпионата России по биатлону в Тюмени можно через интерактивную онлайн-платформу. Достаточно навести камеру телефона на QR-код, сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

Платформа будет включаться за 15 минут до старта гонки. Помимо трансляции состязаний, на сайте будет представление ведущих спортсменов-участников, викторины, интерактивные голосования.

Чемпионат состоится в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". 30 марта запланирован мужской спринт на 10 км, женский спринт на 7,5 км.

Напомним, в Тюмени на чемпионате России по биатлону соберутся около 150 спортсменов из 25 регионов страны и Белоруссии. От Тюменской области примут участие 17 спортсменов. В их числе Евгений Гараничев, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, Александр Логинов, бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года, Виктория Сливко, чемпионка Европы, чемпионка мира среди девушек, мастер спорта международного класса, и другие сильнейшие спортсмены региона.